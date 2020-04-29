Германия продлит ограничения на поездки за границу

Немецкие власти приняли решение о продлении ограничений на иностранные путешествия. Об этом пишет Spiegel, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как отмечает издание, о таком решении правительство заявит в среду, 29 апреля.

По данным Spiegel, ограничения собираются продлить по меньшей мере до 14 июня.

Данное решение было согласовано немецким МИД с другими министерствами.