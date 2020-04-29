ОПЕК+ и нефтеэкспортеры из G20 создадут комитет для мониторинга сокращения добычи

США не могут принять формального решения о добровольном сокращении добычи нефти, но диалог со Штатами о стабилизации рынка нефти ведется. Мониторинг сокращения добычи будет проводиться совместными усилиями.

Как передает Day.Az, об этом сказал в интервью Gazeta.ru министр энергетики РФ Александр Новак.

"Мы договорились ситуацию мониторить в ежемесячном режиме среди стран ОПЕК+, а также в рамках договоренности на G20. Среди министров энергетики будет создан соответствующий мониторинговый комитет из представителей разных стран G20, который будет следить, в том числе, за ситуацией и по спросу, и по добыче в других странах, которые не вошли в ОПЕК+", - сказал он.

Новак признал, что и США, и другие крупные нефтеэкспортеры из G20 испытывают ограничения для принятия решений о добровольном сокращении добычи. "Да, они не могут принять это решение на федеральном уровне, но пытаются: США, по крайней мере, работают над тем, чтобы вопрос отрегулировать и формализовать на уровне штатов. Он рассматривается в Техасской железнодорожной комиссии, мы надеемся, что она примет соответствующее решение, что послужит позитивным сигналом к стабилизации рынка", - сказал глава Минэнерго РФ.

По словам министра, он находится в постоянном контакте с комиссаром железнодорожной комиссии Техаса Райаном Ситтоном, который выступает за сокращение производства нефти в Техасе.

"У нас есть переговоры с ними, мы находимся в диалоге. Я несколько дней назад разговаривал с Райаном Ситтоном, обсуждали ситуацию на рынке, как ее оценивают техасские производители, какие у них есть возможности. На мой взгляд, коллеги достаточно конструктивны. Очевидно, что у них в любом случае будет падение, но они могли бы его формализовать, дав более четкий сигнал инвесторам и участникам рынка, чтобы не было такой волатильности", - поделился Новак.