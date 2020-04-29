Дикие животные на улицах городов во время карантина - ФОТОРЕПОРТАЖ
Режим карантина и самоизоляции, который длится в разных странах уже не первый месяц, изменил привычный ход вещей.
Из-за пандемии коронавируса на опустевших улицах городов все чаще стали появляться дикие животные.
Day.Az со ссылкой на АиФ представляет фоторепортаж, как природа берет свое.
Пеликаны в парке Сент-Джеймс в Лондоне, Великобритания.
Дикие козлы на улицах Лландидно в Уэльсе, Великобритания.
Лисы на набережной рядом с озером Онтарио в Торонто, Канада.
Койот рядом с мостом Золотые Ворота в Сан-Франциско, Калифорния, США.
Лиса в пустом парке Ашкелона, Израиль.
Утки в Венеции, Италия.
Олени в жилом квартале в Ромфорде, Великобритания.
Утки на улицах Парижа, Франция.
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