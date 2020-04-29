Дикие животные на улицах городов во время карантина

Режим карантина и самоизоляции, который длится в разных странах уже не первый месяц, изменил привычный ход вещей.

Из-за пандемии коронавируса на опустевших улицах городов все чаще стали появляться дикие животные.

Day.Az со ссылкой на АиФ представляет фоторепортаж, как природа берет свое.

Пеликаны в парке Сент-Джеймс в Лондоне, Великобритания.

Дикие козлы на улицах Лландидно в Уэльсе, Великобритания.

Лисы на набережной рядом с озером Онтарио в Торонто, Канада.

Койот рядом с мостом Золотые Ворота в Сан-Франциско, Калифорния, США.

Лиса в пустом парке Ашкелона, Израиль.

Утки в Венеции, Италия.

Олени в жилом квартале в Ромфорде, Великобритания.

Утки на улицах Парижа, Франция.