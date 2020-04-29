https://news.day.az/world/1229510.html Число умерших от коронавируса в Испании превысило 24 тысячи
Число умерших от коронавируса в Испании превысило 24 тысячи
За последние сутки в Испании от коронавируса (COVID-19) умерли 325 человек.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения Испании, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Отмечается, что число умерших от коронавируса в Испании достигло 24 147 человек.
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