Число умерших от коронавируса в Испании превысило 24 тысячи

За последние сутки в Испании от коронавируса (COVID-19) умерли 325 человек.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Испании, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что число умерших от коронавируса в Испании достигло 24 147 человек.