Умер личный пилот Путина и Ельцина

В Москве в возрасте 73 лет умер личный пилот президентов России Григорий Белодед, передает Day.Az со ссылкой на kp.ru.

Тело покойного обнаружил его сын. По словам мужчины, он не смог дозвониться до отца, после чего решил зайти проведать его. В квартире он нашел Белодеда мертвым. Тело летчика отправлено в морг для установления точных причин смерти.

Григорий Белодед работал командиром экипажа в специальном летном отряде "Россия", которым летал первый президент страны Борис Ельцин. Позже он стал личным шеф-пилотом главы российкого государства Владимира Путина.