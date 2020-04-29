В Гонконге представили 90-дневную защиту от коронавируса

Исследователи из Гонконгского университета науки и технологий (HKUST) 10 лет разрабатывали полимерное покрытие, которое предохраняет поверхности от заселения бактериями и вирусами на протяжении целых трёх месяцев. Такая защита может стать одним из главных средств борьбы против распространения коронавируса SARS-CoV-2, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Материал под названием MAP-1 (Multilevel Antimicrobial Polymer - 1) можно напылять на поверхности, которые требуется защитить от опасных патогенов. Например, с помощью портативного устройства MAP-1 можно наносить на поручни в метро или кнопки лифта. В этом случае их не придётся дезинфицировать каждый день растворами, содержащими спирты или гипохлорит натрия.

"К ним люди прикасаются очень часто, и в то же время они служат эффективной средой для распространения болезней", - говорит адъюнкт-профессор Джозеф Гуань (Joseph Kwan), один из разработчиков нового продукта.

В волокнах напыляемого покрытия содержатся миллионы нанокапсул с дезинфицирующими веществами, убивающими 99,9% высокозаразных бактерий и вирусов, а также споры грибов даже после высыхания материала.

Выделение дезинфицирующих веществ полимерами происходит под воздействием тепла, исходящего, например, от руки человека. Такая защита не токсична, не раздражает кожу и не вредит окружающей среде.

Клинические испытания новинки проводились в больнице и одном из домов престарелых Гонконга.

Известно, что права на продажу новой полимерной защиты принадлежат компании Germagic, подразделению Chiaphua Industries Ltd - индустриального партнёра HKUST, который отвечает за коммерциализацию разработок инженеров университета.

К слову, об исключительных свойствах MAP-1 учёные рассказали ещё в марте 2020 года. А официальное разрешение на массовое применение нового средства было получено разработчиками от властей ещё в феврале.

Известно, что благотворительные фонды уже оплатили распыление защитного покрытия в домах тысяч семей с низкими доходами.

Также в Гонконге MAP-1 уже используют для защиты от коронавируса и других патогенов школ, торговых комплексов и спортивных учреждений, церквей, домов престарелых и детских садов.

Ожидается, что в продаже со временем появятся устройства, которые можно будет использовать в домашних условиях. Их цена составит 70-250 гонконгских долларов.