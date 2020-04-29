Минюст США и FAA проверяют Boeing на предмет производственных проблем 737 MAX

Boeing Co. сталкивается с проверками в связи с информацией о многолетних широко распространенных проблемах в сфере контроля качества на сборочной линии 737 MAX,

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Американскому производителю самолетов может грозить более серьезная правовая ответственность, чем ранее предполагалось.

Министерство юстиции США и Федеральное управление гражданской авиации (FAA) проводят проверки, которые строятся вокруг дела о неудачном проектировании системы управления полетом, рассмотренного ранее федеральным судом присяжных. В рамках более масштабных расследований Минюст и FAA изучают возможность возникновения проблем безопасности, связанных с ошибками в производстве 737 MAX, рассказали источники WSJ.

Корпорация столкнулась с крупнейшим кризисом в своей истории после двух авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии, унесших жизни 346 человек. Эксплуатация бестселлеров Boeing 737 MAX была приостановлена по всему миру с марта 2019 года.

По словам источников, Минюст и FAA также проверяют, были ли производственные проблемы, которые могли бы стать тревожным сигналом относительно соблюдения Boeing обязательных производственных правил и гарантий безопасности.

По словам представителя компании, компания обнаружила посторонние предметы, ошибочно оставленные рабочими в топливных баках или других внутренних пространствах примерно половины самолетов MAX, которые были проверены с ноября прошлого года.

По словам экспертов, такие посторонние предметы, включая инструменты, тряпки и другие материалы, могут создать серьезные проблемы безопасности.

Расследование FAA может повлечь за собой применение норм гражданского права против Boeing и многомиллионный штраф в связи с проблемой посторонних предметов, рассказал WSJ информированный источник. Управление также разрабатывает планы по усилению государственного надзора и ужесточению проверок сборочных линий на фоне ожидаемого возобновления производства MAX в ближайшие месяцы.

Представитель Boeing заявил, что результаты инспекции побудили провести внутреннее расследование и принять незамедлительные меры по исправлению положения, которые реализуются во всех программах коммерческих самолетов. В качестве меры предосторожности, по словам представителя компании, Boeing рекомендовала всем операторам 737 MAX проверить топливные баки на наличие посторонних предметов и предоставила подробные инструкции для этих проверок.