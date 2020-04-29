Как в разных странах протестуют против карантинных мер - ФОТО
Правительства разных стран вводят ограничительные меры для сдерживания эпидемии коронавируса: карантины, закрытие границ, комендантский час.
Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, некоторые страны готовы постепенно смягчать ограничения, а в других пик бедствия еще впереди. Карантинные меры в разных частях света вызывают протесты.
Протест против режима самоизоляции в Колумбусе, Огайо, США. Надписи на плакатах: "Все рабочие места необходимы" и "Отоприте нашу экономику"
Акция протеста против самоизоляции во Владикавказе, Россия. Около полутора тысяч демонстрантов требовали отменить ограничения, оказать финансовую помощь пострадавшим от эпидемии, а главу Северной Осетии Вячеслава Битарова призвали уйти в отставку
Заключенные одной из тюрем в Буэнос-Айресе, Аргентина, устроили акцию протеста с требованием выпустить часть людей для предотвращения вспышки COVID-19
Акция протеста мигрантов в центре временного содержания в Брисбене, Австралия. Они опасаются вспышки коронавируса, так как в имеющихся условиях не могут соблюдать необходимую дистанцию друг от друга
Протест против ограничений на работу предприятий в Торонто, Канада
Участница протеста против локдауна в Вене, Австрия. Надпись на плакате - "Любовь?"
Демонстрация в Белу-Оризонти, Бразилия
Протест безработных в Неаполе, Италия, с требованием компенсаций за карантинные меры, а также масок и тестов на наличие инфекции для всех
В Могадишо, Сомали, протесты начались после того, как во время комендантского часа полицейский застрелил одного из жителей
Акция протеста в польском Цешине против закрытия границы между Польшей и Чехией, из-за чего многие поляки потеряли работу
Работники швейных предприятий требуют выплаты зарплат на фоне локдауна в Дакке, столице Бангладеш
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