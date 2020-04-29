Как в разных странах протестуют против карантинных мер

Правительства разных стран вводят ограничительные меры для сдерживания эпидемии коронавируса: карантины, закрытие границ, комендантский час.

Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, некоторые страны готовы постепенно смягчать ограничения, а в других пик бедствия еще впереди. Карантинные меры в разных частях света вызывают протесты.

Протест против режима самоизоляции в Колумбусе, Огайо, США. Надписи на плакатах: "Все рабочие места необходимы" и "Отоприте нашу экономику"​

Акция протеста против самоизоляции во Владикавказе, Россия. Около полутора тысяч демонстрантов требовали отменить ограничения, оказать финансовую помощь пострадавшим от эпидемии, а главу Северной Осетии Вячеслава Битарова​ призвали уйти в отставку

Заключенные одной из тюрем в Буэнос-Айресе, Аргентина, устроили акцию протеста с требованием выпустить часть людей для предотвращения вспышки COVID-19

Акция протеста мигрантов в центре временного содержания в Брисбене, Австралия. Они опасаются вспышки коронавируса, так как в имеющихся условиях не могут соблюдать необходимую дистанцию друг от друга

Протест против ограничений на работу предприятий в Торонто, Канада

Участница протеста против локдауна в Вене, Австрия. Надпись на плакате - "Любовь?"

Демонстрация в Белу-Оризонти, Бразилия​

Протест безработных в Неаполе, Италия, с требованием компенсаций за карантинные меры, а также масок и тестов на наличие инфекции для всех

В Могадишо, Сомали, протесты начались после того, как во время комендантского часа полицейский застрелил одного из жителей

Акция протеста в польском Цешине против закрытия границы между Польшей и Чехией, из-за чего многие поляки потеряли работу

Работники швейных предприятий требуют выплаты зарплат на фоне локдауна в Дакке, столице Бангладеш