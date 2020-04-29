Индекс доверия в еврозоне в апреле продемонстрировал рекордное снижение

Индекс экономических настроений в еврозоне в апреле снизился рекордными темпами, поскольку меры по борьбе с коронавирусом подорвали экономическую активность, показали данные Европейской комиссии, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Сводный индекс делового и потребительского доверия к экономике еврозоны упал до 67 пунктов с 94,2 пункта в марте. Снижение оказалось максимальным с начала измерений в 1985 году.

Опрошенные Reuters эксперты в среднем прогнозировали падение индекса до 74,7 пункта.

Показатель настроений в сфере услуг рухнул с -2,3 до -35 пунктов.

Ситуация также ухудшилась в промышленном секторе, где индикатор настроений упал с -11,2 до -30,4 пункта.

Индикатор настроений в сфере розничной торговли опустился с -8,6 до -28,3 пункта.

Индекс потребительского доверия в апреле снизился с -11,6 до -22,7 пункта.

Между тем, показатель настроений в строительном секторе упал с 2,3 до -12,8 пункта.

Заместитель председателя Европейского центрального банка Луис де Гиндос ранее в этом месяце заявил, что на фоне пандемии коронавируса Европа, вероятно, столкнется с более серьезной рецессией, чем остальной мир, и ее экономика может не показать явных признаков восстановления до 2021 года.