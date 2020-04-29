В США зафиксировали 24385 новых случаев заражения коронавирусом за сутки

Более двух тысяч человек с коронавирусом скончались в США за последние сутки, было зарегистрировано более 24 тысяч новых случаев заражения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщил Университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По его данным, за последние 24 часа после заражения COVID-19 в Соединенных Штатах скончались 2 096 человек, а днем ранее этот показатель был намного меньше и составлял 1378.

За сутки было выявлено 24 385 новых случаев заражения, накануне университет сообщал о 22 412 зараженных.

Согласно информации университета, на данный момент число случаев заражения новым типом коронавируса в США превышает миллион и составляет 1 012 583. Более 58 тысяч человек скончались.