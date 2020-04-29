Валютные резервы Саудовской Аравии сократились до минимума с 2011 года

Валютные резервы центрального банка Саудовской Аравии в марте сократились самыми быстрыми темпами по крайней мере за 20 лет и достигли самого низкого уровня с 2011 года, пишет Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Денежно-кредитное управление Саудовской Аравии (SAMA) заявило, что его чистые иностранные активы, включая ценные бумаги, такие как казначейские облигации США, и иностранные депозиты, сократились в марте до 464 миллиардов долларов, что является самым низким показателем с 2011 года.

Сокращение почти на 27 миллиардов долларов указывает на потребность королевства использовать свои огромные резервы, чтобы компенсировать последствия обвала цен на нефть и пандемии коронавируса.

Министерство финансов Саудовской Аравии сообщило, что дефицит бюджета в первом квартале составил 9 миллиардов долларов.

Нефтяные доходы за первые три месяца 2020 года снизились на 24% в годовом выражении до 34 миллиардов долларов, а общий объем доходов сократился на 22% в годовом выражении.

Ненефтяные доходы в первом квартале упали на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.