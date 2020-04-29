В России умерли более 70 заразившихся коронавирусом медиков

"Количество заболевших коронавирусом медиков в России растет, в списке погибших во время пандемии более 70 фамилий".

Об этом заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Умирают медики, к сожалению, и у нас в стране во многих регионах зафиксированы сейчас множественные очаги заболевания коронавирусом прежде всего в медицинских организациях. Количество заболевших медиков растет, и даже российские врачи опубликовали в сети фамилии своих коллег, погибших во время пандемии коронавируса, в нем более 70 фамилий", - сказал Брико в ходе онлайн-собрания Отделения медицинских наук РАН, которое проходило в пресс-центре МИА "Россия сегодня".