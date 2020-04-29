Австралия сталкивается с рекордной убылью населения из-за коронавируса

Экономический рост в Австралии, который опережал мировой рост, был основан на потоках мигрантов, которые имели необходимые навыки, а также молодость и энергию, однако все это внезапно прекратилось, пишет The Straits Times, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Ожидается, что пандемия коронавируса вызовет самое большое сокращение населения в истории Австралии.

Количество людей, имеющих временную визу, в том числе рабочих, студентов и туристов, с 1 января до середины этого месяца сократилось на 310 тысяч человек.

Многие из этих рабочих должны покинуть страну в ближайшие месяцы, но замены им нет, поскольку запрет на въезд иностранцев будет продолжен как минимум на три-четыре месяца.

В последние десятилетия Австралия зависела от растущего притока трудящихся-мигрантов для решения проблемы нехватки рабочей силы в различных областях - от сестринского дела до машиностроения.

Этим работникам также приписывают помощь Австралии в 28-летнем экономическом росте, причем продолжительность роста превысила показатели любой другой развитой экономики мира.

Приток мигрантов также поддерживал устойчивый рост населения Австралии.

В период с 2016 года по прошлый год население страны составляло около 25,5 миллиона человек, и его численность выросла почти на 1,2 миллиона человек, причем на долю миграции пришлось более 60 процентов этого прироста, а остальная часть - за счет рождаемости. Аналитики говорят, что внезапная остановка миграции нанесет серьезный удар по экономике.

Это приведет к увеличению государственных расходов из-за старения населения, в то время как доходы сократятся из-за снижения доли граждан трудоспособного возраста.

А прекращение временного въезда, такого как иностранные студенты, будет сказываться как на университетах, так и на рынке аренды недвижимости.

Абул Ризви, бывший высокопоставленный чиновник австралийской иммиграционной службы, сказал, что в этом году и в следующем страна, скорее всего, столкнется с сокращением миграции, так как многие все еще находящиеся в стране временные мигранты, возвращаются домой.

"Сочетание очень низкой чистой миграции и снижения рождаемости ускорит старение населения в 2020-х годах с серьезными последствиями для экономического роста и государственных бюджетов", - отметил он.

Некоторые аналитики предложили пути восполнения пробелов в мигрантах в период действия запрета на въезд, например, предоставление всем временным мигрантам, которые все еще находятся в Австралии, пути миграции, или увеличение потоков между Австралией и Новой Зеландией, поскольку там тоже отмечается сравнительно небольшое количество заразившихся.

Власти могут также разрешить посетителям въезд в страну, но подвергнуть их строгому карантину.