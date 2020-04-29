COVID-19: новая мишень - дети? - ВИДЕО
Руководству британской системы здравоохранения стало известно, что в отделения интенсивной терапии больниц начали поступать дети, у которых проявляются симптомы острого воспалительного синдрома.
Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, он может быть связан с заражением коронавирусом, но это может быть и иная инфекцция, этиология которой не установлена.
Педиатры, работающие в стационарах, говорят, что состояние всех детей тяжелое, а проявление болезни выражается в высокой температуре, низком давлении и затрудненном дыхании.
После анализов COVID-19 был подтвержден лишь у нескольких маленьких пациентов.
Президент Королевского колледжа педиатрии и детского здоровья Рассел Вайнер полагает, что важно не паниковать: "Во-первых, важно заметить, что COVID-19 дети заболевают очень редко. Это общая картина по всем странам мира, и у них очень редко этот недуг проходит в тяжелой форме. Во-вторых, да, имеются единичные случаи, когда дети заболевают очень тяжело".
Национальная система здравоохранения Британии, или NHS, сообщает, что сейчас известно менее чем о 20 таких случаях.
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