COVID-19: новая мишень - дети?

Руководству британской системы здравоохранения стало известно, что в отделения интенсивной терапии больниц начали поступать дети, у которых проявляются симптомы острого воспалительного синдрома.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, он может быть связан с заражением коронавирусом, но это может быть и иная инфекцция, этиология которой не установлена.

Педиатры, работающие в стационарах, говорят, что состояние всех детей тяжелое, а проявление болезни выражается в высокой температуре, низком давлении и затрудненном дыхании.

После анализов COVID-19 был подтвержден лишь у нескольких маленьких пациентов.

Президент Королевского колледжа педиатрии и детского здоровья Рассел Вайнер полагает, что важно не паниковать: "Во-первых, важно заметить, что COVID-19 дети заболевают очень редко. Это общая картина по всем странам мира, и у них очень редко этот недуг проходит в тяжелой форме. Во-вторых, да, имеются единичные случаи, когда дети заболевают очень тяжело".

Национальная система здравоохранения Британии, или NHS, сообщает, что сейчас известно менее чем о 20 таких случаях.