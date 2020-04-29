Трамп выбирает между эпидемией COVID-19 и запуском экономики

Число заразившихся коронавирусом в США превысило миллион человек - это примерно треть от общего числа инфицированных в мире. Однако эти цифры не смущают тех, кто призывает ослабить карантинные меры, в том числе и самого президента Трампа.