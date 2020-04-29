https://news.day.az/world/1229584.html Трамп выбирает между эпидемией COVID-19 и запуском экономики - ВИДЕО
Трамп выбирает между эпидемией COVID-19 и запуском экономики - ВИДЕО
Число заразившихся коронавирусом в США превысило миллион человек - это примерно треть от общего числа инфицированных в мире. Однако эти цифры не смущают тех, кто призывает ослабить карантинные меры, в том числе и самого президента Трампа.
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