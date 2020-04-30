Испанцы на карантине выучили песню Цоя

Неунывающая компания испанцев разучила на карантине песню Виктора Цоя "Когда твоя девушка больна".

Как передает Day.Az со ссылкой на mail.ru, друзья и родственники записали свои исполнения на видео, а затем смонтировали в жизнерадостный и вдохновляющий ролик.

Идея флешмоба принадлежит жительнице Барселоны по имени Нурия, которая изучает русский язык.

"Привет, друзья! Я решила, что во время карантина было бы хорошей идеей научить мою семью, моих друзей и моих соседей русской песне. Как раз у нас много свободного времени! Чтобы петь и танцевать все вместе (даже когда мы не вместе), стараться петь по-русски и не думать о карантине или кризисе, и просто хорошо провести время в этой необычной ситуации", - написала она под видео.

"В итоге это наша испанская версия Цоя, может быть, не самая хорошая, но мы делали это с уважением и от всего сердца! Имейте в виду, что мы не русские, мы не говорим по-русски и мы не поём профессионально, это просто маленькое видео, чтобы поделиться друг с другом любовью и дружбой!" - добавила она.