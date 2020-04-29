Беларусь начала покупать саудовскую нефть

В процессе поиска альтернативных поставщиков нефти Беларусь начала покупать сырье у Саудовской Аравии. Объем первой партии составит 80 тысяч тонн. Танкер прибудет в порт Клайпеды 11 мая, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу "Белнефтехима", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Представитель компании отказался рассуждать о возможности дальнейшего сотрудничества с Saudi Aramco. "Рынок покажет, как будем действовать дальше", - подчеркнул он.

Минск традиционно закупал всю нефть для своих нефтеперерабатывающих заводов в России. Поводом для изменения политики стал ценовой конфликт, развернувшийся в конце прошлого года.