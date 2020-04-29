В Казахстане решили носить маски до конца года
Власти Казахстана решили продлить масочный режим до конца 2020 года. Об этом сообщила главный санитарный врач республики Айжан Есмагамбетова, передает NUR.KZ.
Есмагамбетова заявила, что гражданам нужно привыкнуть к существованию коронавируса и научиться жить с ним. "Мы будем жить с коронавирусом всегда, он станет сезонным заболеванием", - предупредила специалист. Поэтому в Казахстане до конца 2020 года предприятия и объекты должны будут постоянно проводить дезинфекцию, соблюдать масочный режим и дистанцирование даже после снятия карантина, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Ранее глава комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Минздрава Тимур Султангазиев пояснил, что носить маски обязательно в закрытых помещениях, в том числе аптеках, магазинах и общественном транспорте. Ношение медицинских масок на улице носит рекомендательный характер.
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