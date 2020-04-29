https://news.day.az/world/1229631.html Власти Литвы разрешили возобновить торговлю без ограничений

Власти Литвы разрешили возобновить торговлю без ограничений

В мире, 29 апреля 2020 18:13 267
Власти Литвы разрешили возобновить торговлю без ограничений

Кабинет министров Литвы отменил все ограничения для торговли, которые были введены в связи с карантином из-за пандемии коронавирусом. Решение об этом правительство приняло на своем заседании в среду, сообщила пресс-служба кабмина, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Торговля в полном объеме возобновляется с 30 апреля для всех торговых точек", - отмечается в сообщении. Как подчеркнуло правительство, при этом сохраняются требования ношения санитарных масок и соблюдения так называемой социальной дистанции - не менее 1 м между людьми.

В условиях пандемии в Литве с 16 марта действует общенациональный карантин, но с понедельника некоторые ограничения были сняты. Разрешена работа уличных кафе, салонов красоты. Для посещения вновь открыты парки, познавательные тропы на заповедных территориях, зоологические, ботанические сады, библиотеки, музеи. Профессиональным спортсменам разрешены тренировки на спортивных базах.

 

Первый в Литве случай заражения коронавирусом был отмечен 28 февраля. С начала пандемии в республике из-за коронавируса умерли 45 человек, выздоровели 543 пациента. Общее число инфицированных составляет 1 375 человек.

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