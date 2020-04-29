Глава Barclays: коронавирус изменит методы работы банков

Пандемия коронавируса может навсегда изменить количество банкиров, ежедневно приезжающих в офисы в центре города, заявил генеральный директор Barclays Джес Стейли, передает Reuters.

По словам Стейли, банк, чьи сотрудники перешли на удаленную работу, не вернется к своим привычкам, которые отмечались до начала пандемии, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"В нашем подходе к размещению сотрудников произойдет долгосрочная корректировка, а идея размещения в одном здании 7 тысяч человек может стать делом прошлого", - заявил он журналистам после того, как банк сообщил о падении квартальная прибыль.

По его словам, сотрудники, в том числе инвестиционные банкиры, могли бы работать как в филиалах, так и в других местах.

По словам Стейли, Barclays планирует вновь открыть свой офис в Гонконге до открытия в других азиатских центрах, таких как Сингапур и Токио, после этого настанет очередь отделений в Европе.

По его словам, правила социального дистанцирования будут ограничивать количество возвращающихся работников и вводить ограничения, такие как ограничение пользованием лифтом только двумя людьми одновременно.

Комментарии главы одного из крупнейших британских банков показывают, как бизнес-лидеры обдумывают возможность внесения постоянных изменений в методы работы.

Банки во всем мире в последние годы все чаще переносят многих сотрудников на работу вне дорогих небоскребов в финансовых центрах, но Barclays и его конкуренты по-прежнему упаковывают тысячи рабочих в каждом офисе в финансовом районе Лондона.