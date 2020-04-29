https://news.day.az/world/1229665.html Чрезвычайный комитет ВОЗ по коронавирусу проведет совещание
Чрезвычайный комитет ВОЗ по коронавирусу проведет совещание
Чрезвычайный комитет по коронавирусу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) проведет совещание 30 апреля для оценки ситуации.
Об этом сообщил в среду на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Я созову этот комитет завтра (30 апреля - прим. ТАСС), потому что прошло почти три месяца после того, как мы объявили наивысший уровень ЧС. Предложение комитета состояло в том, чтобы вновь собраться через три месяца, чтобы оценить эволюцию пандемии и представить обновленные рекомендации", - сказал он.
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