Турция объявила о пройденном пике эпидемии коронавируса

Глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа объявил о пройденном пике эпидемии коронавируса.

Об этом сообщает агентство Anadolu, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Он заявил, что число вылечившихся пациентов уже вдвое превысило число инфицирований. Коджа отметил, что уровень летальности от пневмонии COVID-19 в Турции - самый низкий в Европе. Он добавил, что, если продлить карантинные меры до конца мая, нового роста числа зараженных не будет.

По последним данным, в Турции выявлено 114,6 тысячи инфицированных; 2,9 тысячи человек скончались, 38,8 тысячи - вылечились.