https://news.day.az/world/1229667.html Великобритания вышла на третье место по числу вызванных коронавирусом смертей
Великобритания вышла на третье место по числу вызванных коронавирусом смертей
Великобритания вышла на третье место по числу вызванных коронавирусом смертей.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в новых данных, предоставленных Министерством здравохранения королевства.
Согласно сообщению, количество летальных исходов в стране превысило 26 тыс.
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