Великобритания вышла на третье место по числу вызванных коронавирусом смертей

Великобритания вышла на третье место по числу вызванных коронавирусом смертей.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в новых данных, предоставленных Министерством здравохранения королевства.

Согласно сообщению, количество летальных исходов в стране превысило 26 тыс.

Новость обновляется