В Италии за сутки от коронавируса умерли 323 человека, заразились 2086

Число инфицированных коронавирусом в Италии с начала пандемии достигло 203 591. Такие данные распространил в среду Департамент гражданской защиты, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Суточный прирост новых случаев заражения составил 2 086. За последние сутки от последствий коронавирусной инфекции умерли 323 человека, что на 59 меньше, чем днем ранее. Таким образом, общее число жертв коронавирусной инфекции в Италии достигло 27 682 человек.

Число излечившихся за последние сутки увеличилось на 2 311 человек и достигло 71 252. Сейчас в Италии инфицированы 104 657 человек, что на 548 меньше, чем днем ранее. Продолжает снижаться число пациентов в отделениях интенсивной терапии. За сутки таких пациентов стало меньше на 68 человек, в реанимациях остаются 1 795 человек.

Правительство Италии запланировало постепенное послабление карантина, действующего с 10 марта. Так, 4 мая планируется возобновить работу производственных предприятий и строительных площадок. Как пояснил премьер-министр Джузеппе Конте, это сопряжено с выходом на работу более 4 млн человек.

Власти также заявили об открытии парков и садов, хотя за мэрами городов сохраняется право принять решение об ограничениях. Магазины и рестораны пока не откроются, возобновить их работу планируется 18 мая и 1 июня соответственно. Сохраняются и ограничения на передвижение людей - между областями оно по-прежнему запрещено, если не имеется весомой причины. Школы будут закрыты до конца учебного года.

Локальная вспышка коронавируса была зарегистрирована в Италии 21 февраля на севере страны.