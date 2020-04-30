Еврокомиссар призвал к запуску плана ЕС для восстановления экономики уже летом

Реализация стратегии ЕС по восстановлению экономики после пандемии должна быть начата уже во второй половине 2020 года. Такое мнение, как передает ТАСС, высказал еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони в интервью газете Les Echos.

"На мой взгляд, эта стратегия восстановления должна начаться во второй половине 2020 года, а не в декабре", - сказал он. Джентилони отметил, что это срочное дело. "В ближайшие недели мы вступим в фазу восстановления, одновременно сосуществуя с вирусом. И именно на этом этапе мы должны реализовать нашу стратегию восстановления", - заявил еврокомиссар.

Он отметил, что ЕС "нужен фонд, который будет равен не менее 10% ВВП [сообщества], или примерно €1,5 трлн". "Но не будем забывать, что мы уже предприняли меры, потенциальный объем которых может составить почти треть от этой суммы", - добавил Джентилони.

Еврокомиссар назвал сложившийся из-за распространения коронавируса кризис беспрецедентным. "Спад в экономике будет самым сильным со времен Великой депрессии 1929 года. В наших прогнозах, которые мы сделаем на следующей неделе, я ожидаю сокращения ВВП еврозоны на 7,5% в этом году", - сказал он.

По его словам, в результате кризиса пострадает большинство секторов экономики, но влияние на туризм, сферу услуг и развлечений будет наиболее серьезным. "Здесь большую роль будет играть размер компаний. В туризме, например, есть крупные игроки, но большинство - малые и средние предприятия. То же самое касается баров и ресторанов, они серьезно пострадали и нуждаются в срочной поддержке", - подчеркнул еврокомиссар.

ЕС уже принял программу экстренной экономической помощи на €540 млрд и теперь работает над созданием долгосрочного фонда для перезапуска своей экономики, объем которого должен составить до €2 трлн, хотя между странами сообщества пока нет взаимопонимания, как его финансировать. Оценки ущерба для европейской экономики, предоставляемые разными структурами, различаются радикально. Так, глава Европейского центробанка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила, что пессимистический сценарий ЕЦБ предусматривает спад на 15%.