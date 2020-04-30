Власти США заказали еще 100 тыс. похоронных мешков на случай продолжения пандемии
Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) США оформило заказ на 100 тыс. похоронных мешков на случай, если не удастся переломить ситуацию с распространением коронавируса нового типа. Об этом, как передает ТАСС, сообщила в среду американская газета The Wall Street Journal.
Заказ на сумму $5,1 млн был размещен 21 апреля Федеральным агентством по чрезвычайным ситуациям. Поставщиком выбрана небольшая компания в штате Калифорния, которой надлежит доставить заказ к 4 мая.
В FEMA, отвечая на запрос газеты, не оспаривали эти данные. "FEMA на основе моделирования наихудшего из возможных сценариев инициировало значительное число контрактных закупок для наращивания имеющихся запасов и выпуска дополнительного количества мешков для человеческих останков на будущее, если необходимость в них возникнет", - сообщили в пресс-службе агентства.
В публикации напоминается о данных агентства деловых новостей Bloomberg, согласно которым FEMA ранее в апреле попросило Пентагон выделить 100 тыс. таких мешков для гражданских целей. Эта просьба не имеет отношения к новому заказу Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям, пишет The Wall Street Journal.
По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 1 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 60 тыс. человек.
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