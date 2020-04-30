В США число умерших с коронавирусом нового типа превысило 60 тыс. человек

Число людей, умерших от заболеваний, вызываемых коронавирусом нового вида, в США достигло в среду 60 207.

Об этом, как передает ТАСС. свидетельствуют подсчеты Университета Джонса Хопкинса, который ведет их на основе информации федеральных и местных властей.

По его данным, всего в стране выявлено 1 028 217 случаев заражения инфекцией. Из всех летальных исходов 18 076 зарегистрированы в городе Нью-Йорк.