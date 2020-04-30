В Дубае снова открылся знаменитый мега-молл

В Дубае, крупнейшем городе Объединённых Арабских Эмиратов, снова открылся Dubai Mall. Здесь под одной крышей находится более тысячи магазинов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, коронавирус внес значительные изменения в работу мега-молла. Но здоровье и безопасность прежде всего. Продавцы в масках, покупатели в масках, охранники в масках. Всем входящим в центр измеряют температуру. В каждый из бутиков пускают определенное количество клиентов. Обычно торговый центр ежедневно посещают порядка 250 тысяч человек. Сейчас в мега-молле не столь многолюдно. По данным на 28 апреля в Объединенных Арабских Эмиратах число инфицированных коронавирусом превысило 11 тысяч. Умерли 89 заразившихся.