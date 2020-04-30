Европейские авиакомпании увольняют своих сотрудников

Сектор авиаперевозок переживает глубочайший кризис из-за пандемии коронавируса. British Airways готовится сократить почти треть из 42 тысяч своих сотрудников. Без работы могут остаться 12 тысяч человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, Исландская авиакомпания Icelandair вынуждена уволить две тысячи человек. Безработными станут до пяти тысяч служащих SAS (Скандинавских авиалиний). Меры по реструктуризации будут необходимы до тех пор, пока спрос на авиаперевозки не вернется к уровню 2019 года. На это по оценкам экспертов может уйти несколько лет.

Что изменится в работе авиакомпаний, когда страны выйдут из карантина и откроют границы?