https://news.day.az/world/1229710.html Безлюдные из-за карантина парки в Москве захватывают животные - ВИДЕО
Безлюдные из-за карантина парки в Москве захватывают животные - ВИДЕО
Осваивать навыки зоологов приходится сотрудникам столичных парков. Они ежедневно следят за рационом животных, которые остались без внимания посетителей. Сейчас все зеленые территории города закрыты. Как белкам и птицам помогают пережить изоляцию от людей?
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