Безлюдные из-за карантина парки в Москве захватывают животные

Осваивать навыки зоологов приходится сотрудникам столичных парков. Они ежедневно следят за рационом животных, которые остались без внимания посетителей. Сейчас все зеленые территории города закрыты. Как белкам и птицам помогают пережить изоляцию от людей?