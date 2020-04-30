США ищут емкости для хранения еще сотен миллионов баррелей нефти

Власти США изучают возможность изъятия с рынка на хранение нескольких сотен миллионов баррелей нефти. Об этом сообщил министр финансов Стивен Мнучин, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Министр энергетики сделал выдающуюся работу, забрав нефть в стратегический резерв и получив оплату за емкости хранения. Мы также изучаем возможность хранения еще нескольких сотен миллионов баррелей", - сказал Мнучин на совещании в Белом доме.

По его словам, изучаются "многие варианты".

Со своей стороны президент Дональд Трамп заявил, что у США есть "огромные емкости" для хранения нефти.

В среду агентство Блумберг передавало, что американские нефтяные компании, которым не хватает места для хранения сырья в условиях падения спроса, начали складировать нефть в Национальном стратегическом нефтяном резерве (SPR). В апреле в резерв было поставлено 1,1 миллиона баррелей. По словам источника агентства, ранее в этом месяце минэнерго США заключило с несколькими компаниями контракты на аренду пространства для хранения порядка 23 миллионов баррелей нефти. Агентство отмечает, что большая часть нефти будет поставлена в мае и июне. При этом компании могут планировать возврат своей нефти до марта 2021 года, за вычетом небольшого количества для покрытия расходов на хранение.