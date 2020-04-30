ВОЗ: число заболевших COVID-19 в мире превысило 3 млн человек

Число зараженных коронавирусом COVID-19 в мире превысило 3 миллиона и составило 3 018 952 человека, почти 208 тысяч человек скончались. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По последним данным ВОЗ, за сутки в мире были зафиксированы более 66 тысяч новых случаев заражения и 5376 смертей.

Большинство случаев заражения зарегистрированы в Европе (1 406 899 человек), скончались более 129 тысяч человек.