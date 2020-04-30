Умер индийский актер Риши Капур

Болливудский актер Риши Капур умер в клинике в индийском Мумбаи на 68-м году жизни. Как сообщает в четверг телеканал NDTV, актер был болен раком, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Риши Капур - сын актера и режиссера Раджа Капура. Его называли последней звездой старшего поколения этой семьи, многие представители которой снимались в Болливуде.

Первую серьезную роль Риши Капур, которого в семье называли Чинту, сыграл в фильме своего отца "Мое имя Клоун" (Mera Naam Joker, 1970), в котором снимались и советские актеры, в том числе артисты цирка. Первый большой успех к молодому актеру пришел после роли в фильме "Бобби" (Bobby, 1973), режиссером которого также был его отец Радж Капур. Риши был признан тогда в Индии актером года. Традиционно Чинту играл роли важных для индийского кино романтичных влюбленных.