Прибыль крупнейшего банка Юго-Восточной Азии рухнула на треть

DBS отчиталась о падении чистой прибыли на 29% в I квартале 2020 года по сравнению с прошлым годом. Крупнейший банк Юго-Восточной Азии выделил $1,08 миллиарда на увеличение резервов, из них $708 млн -- на покрытие потерь по кредитам на фоне кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса. В результате чистая прибыль упала до $1,17 миллиарда, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

При этом, как отметил в своем заявлении генеральный директор DBS Пиюш Гупта, "экономические перспективы остаются неопределенными, и кредитные риски увеличились".

"Мы будем поддерживать устойчивый баланс с достаточным запасом капитала, ликвидности и резервов на покрытие потерь, которые создают сильные буферы для поглощения внешних шоков", - добавил Гупта.

DBS является первым сингапурским банком, отчитавшимся об итогах I квартала. По оценке банка, на 8 секторов, наиболее пострадавших от замедления экономики, приходится $46 миллиардов кредитов, из них на нефтегазовую отрасль - $23 миллиарда.

При этом, по словам Гупты, в ближайшие два года ситуация может усугубиться настолько, что будет сопоставима с рецессией 2002-2003 годов и мировым финансовым кризисом.