Во Франции испытывают новейшую атомную подлодку

Во Франции начались заводские ходовые испытания головной многоцелевой атомной подводной лодки типа Barracuda.

Как передает Day.Az со ссылкой на Апостроф, об этом сообщила министр Вооруженных сил Франции Флоренс Парли, передает Naked Science.

Лодка вышла в море утром 27 апреля, а 28-го совершила пробное погружение в рамках этого испытательного этапа.

Ранее начать заводские тесты хотели в марте, но их пришлось отложить в силу технических проблем, а также из-за пандемии коронавируса.

Suffren - головная субмарина типа Barracuda. Ее начали строить в арсенале объединения Naval Group в Шербуре еще в 2007 году. На воду корабль спустили только в 2019-м.

Всего ВМС Франции хотят получить шесть таких подводных лодок.

Лодки этого типа относительно небольшие: они почти в полтора раза уступают по водоизмещению американским многоцелевым субмаринам типа Virginia. В качестве вооружения Barracuda несет крылатые ракеты и торпеды, которые можно запускать из четырех носовых торпедных аппаратов.