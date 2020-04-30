В Армении зафиксирован рекордный рост числа зараженных коронавирусом

Количество зараженных коронавирусом в Армении выросло до 2066, сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Для сравнения отметим, что, по состоянию на 29 апреля, количество инфицированных в стране составляло 1932. Таким образом, за минувшие сутки число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране увеличилось на 134. Общее число жертв - 32.

На лечении находятся 1103 пациента. Общее количество проведенных тестов составило 21125.