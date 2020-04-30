В Москве задержали контрабанду, принадлежащую родственнику Пашиняна

В России был задержан самолет, перевозивший 40 тонн контрабандных сигарет из Еревана в Афганистан. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, этот инцидент грозит обернуться армяно-российским дипломатическим скандалом.

Сообщается, что российская сторона ранее выступила с просьбой, чтобы самолеты, перевозившие граждан Армении из московского аэропорта в ереванский аэропорт "Звартноц", вернули в Россию из Еревана граждан РФ.

Другими словами, самолет, летевший из Еревана в Москву с пустыми креслами, по предложению российской стороны, должен был вернуть граждан России на родину, тем более что российская сторона была готова заплатить за рейс. Однако это предложение российских дипломатических кругов было категорически отвергнуто. И сегодня выяснилось, что самолеты, летевшие из "Звартноца" в Москву для возвращения граждан Армении в Ереван, были не пустыми, а доставляли в Россию контрабандные сигареты.

По данным источника сайта 168 жам, вопросом возвращения армянских граждан из Москвы занимается некий Артур. По заверению источника, именно этот человек стоит за перевозкой контрабандной продукции. Он занимался как отправкой груза, так и его получением.

Отмечается также, что есть четкая информация о том, что за всем этим стоят шурин и родственники премьер-министра Армении Никола Пашиняна.