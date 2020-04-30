https://news.day.az/world/1229792.html На Мальдивах подтвердили первый случай смерти из-за COVID-19
На Мальдивах подтвердили первый случай смерти из-за COVID-19
Первый случай смерти в результате заражения коронавирусом подтвержден на Мальдивах, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Согласно данным медиков, в среду вечером из-за осложнений, вызванных болезнью, умерла 83-летняя женщина. Она скончалась по дороге в больницу, куда ее везли из-за проблем с дыханием.
Как заявили в Минздраве страны, тест на коронавирус был взят у женщины 27 апреля. Положительный результат был подтвержден после ее смерти.
На данный момент в стране подтверждены 280 случаев заражения COVID-19.
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