Премьер Японии намерен продлить режим ЧС из-за коронавируса

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ высказался за продление режима чрезвычайной ситуации (ЧС) из-аз коронавируса, введенного сроком до 6 мая, еще на один месяц. Об этом сообщил в четверг телеканал NHK, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его сведениям, Абэ сделал соответствующее заявление на встрече с генеральным секретарем правящей Либерально-демократической партии Тосихиро Никаи.