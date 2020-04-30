https://news.day.az/world/1229826.html Премьер Японии намерен продлить режим ЧС из-за коронавируса
Премьер Японии намерен продлить режим ЧС из-за коронавируса
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ высказался за продление режима чрезвычайной ситуации (ЧС) из-аз коронавируса, введенного сроком до 6 мая, еще на один месяц. Об этом сообщил в четверг телеканал NHK, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его сведениям, Абэ сделал соответствующее заявление на встрече с генеральным секретарем правящей Либерально-демократической партии Тосихиро Никаи.
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