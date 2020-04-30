Украина провела испытания снарядов "Тайфун-1"

В Одесской области продолжается второй этап предварительных испытаний украинских реактивных снарядов "Тайфун-1".

Как передает Day.Az со ссылкой на Униан, "Тайфун-1" - это боеприпасы калибра 122 мм на замену реактивных снарядов "Град". Украинский образец, по заявлению производителя, имеет улучшенные характеристики.