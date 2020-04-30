https://news.day.az/world/1229836.html Украина провела испытания снарядов "Тайфун-1" - ФОТО
Украина провела испытания снарядов "Тайфун-1" - ФОТО
В Одесской области продолжается второй этап предварительных испытаний украинских реактивных снарядов "Тайфун-1".
Как передает Day.Az со ссылкой на Униан, "Тайфун-1" - это боеприпасы калибра 122 мм на замену реактивных снарядов "Град". Украинский образец, по заявлению производителя, имеет улучшенные характеристики.
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