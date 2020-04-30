Вашингтон объявил об успешных испытаниях лекарства от COVID-19

Президент США Дональд Трамп потребовал как можно скорее одобрить применение для лечения COVID-19 нового американского препарата Remdesivir.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, ранее появлялись противоречивые научные публикации об эффективности этого средства в борьбе с коронавирусом, но первые клинические испытания Национальных институтов здравоохранения США подтвердили, что оно ускоряет выздоровление.