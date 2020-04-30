https://news.day.az/world/1229868.html Вашингтон объявил об успешных испытаниях лекарства от COVID-19 - ВИДЕО
Вашингтон объявил об успешных испытаниях лекарства от COVID-19 - ВИДЕО
Президент США Дональд Трамп потребовал как можно скорее одобрить применение для лечения COVID-19 нового американского препарата Remdesivir.
Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, ранее появлялись противоречивые научные публикации об эффективности этого средства в борьбе с коронавирусом, но первые клинические испытания Национальных институтов здравоохранения США подтвердили, что оно ускоряет выздоровление.
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