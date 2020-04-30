В Испании за последние сутки от коронавируса умерли 268 человек

За последние 24 часа в Испании от коронавируса умерли 268 человек.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Испании, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Сообщается, что число умерших от коронавируса в Испании достигло 24 543 человека.

Общее число зараженных в стране превысило 213 тыс. человек.

До сегодняшнего дня излечились 112 тыс. человек.