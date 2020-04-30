https://news.day.az/world/1229880.html В Испании за последние сутки от коронавируса умерли 268 человек
В Испании за последние сутки от коронавируса умерли 268 человек
За последние 24 часа в Испании от коронавируса умерли 268 человек.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения Испании, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Сообщается, что число умерших от коронавируса в Испании достигло 24 543 человека.
Общее число зараженных в стране превысило 213 тыс. человек.
До сегодняшнего дня излечились 112 тыс. человек.
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