В США вылетел второй самолет с помощью из Турции

Второй военно-транспортный самолет C-130 с грузом медицинской помощи для борьбы с коронавирусом в США вылетел в четверг из аэродрома "Этимесгут" в Анкаре, передает Day.Az со ссылкой на aa.com.tr.

За вылетом самолета наблюдали замглавы МИД Турции Явуз Селим Киран и посол США в Анкаре Дэвид Саттэрфилд.

Груз медицинских масок, в том числе N95, а также специальных защитных комбинезонов, был подготовлен по поручению президента Реджепа Тайипа Эрдогана по линии министерств национальной обороны и здравоохранения.

Вся продукция произведена на предприятиях оборонной промышленности Турции.

На каждом из ящиков с грузом помощи на турецком и английском языках написаны слова известного средневекового мыслителя Джелалледина Руми: "Безысходность оставит место надежде. Восход сменит мрак".