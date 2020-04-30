Российские Ту-160 совершили плановый полет над Балтикой

Несколько европейских истребителей сопроводили два российских бомбардировщика Ту-160 над Балтикой, сообщили журналистам в Минобороны России. Они опубликовали соответствующее видео.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, по словам военных, стратегические ракетоносцы ВКС РФ выполняли плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Балтийского моря. На отдельных этапах маршрута их сопровождали истребители F-18 ВВС Финляндии, F-16 ВВС Дании, F-16 Польши и Saab JAS 39 Gripen ВВС Швеции, уточнили в ведомстве.

По информации Минобороны, российские ракетоносцы были в полете более восьми часов.

В ведомстве подчеркнули, что самолеты дальней авиации регулярно совершают полеты над акваториями Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. Все полеты российских военных самолетов проходят в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, заверили в министерстве.