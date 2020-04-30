https://news.day.az/world/1229907.html Число умерших от коронавируса в Иране превысило 6000
Число умерших от коронавируса в Иране превысило 6000
За последние сутки в Иране от коронавируса (COVID-19) умер 71 человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщает Министерство здравоохранения Ирана.
Отмечается, что число умерших от коронавируса в Иране достигло 6028 человек.
За последние сутки в Иране зарегистрировано 983 случая заражения коронавирусом, число инфицированных достигло 94 640 человек. Вылечились 75 103 человека, состояние 2976 человек тяжелое.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре