Число умерших от коронавируса в Иране превысило 6000

За последние сутки в Иране от коронавируса (COVID-19) умер 71 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщает Министерство здравоохранения Ирана.

Отмечается, что число умерших от коронавируса в Иране достигло 6028 человек.

За последние сутки в Иране зарегистрировано 983 случая заражения коронавирусом, число инфицированных достигло 94 640 человек. Вылечились 75 103 человека, состояние 2976 человек тяжелое.