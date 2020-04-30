За неделю число заразившихся коронавирусом в Европе выросло на 15%

Число случаев заражения коронавирусом выросло за последние семь дней в Европе на 15%, а число летальных исходов - на 18%. Об этом сообщил в четверг директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге на брифинге в Копенгагене, который транслировался в Facebook, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"За последние семь дней число случаев заболевания в Европе выросло на 15% и сейчас составляет 1 408 266. Смертность выросла за тот же период на 18%. Умерли 129 344 человека", - отметил он.

По словам Клюге, на Европейский регион сегодня приходится 46% всех случаев заболевания в мире и 63% смертей. Он отметил, что благодаря принятым мерам, в ряде государств в западной части континента "мы видим выход на плато или сокращение числа новых случаев". "Вместе с тем, на востоке региона - в Беларуси, Российской Федерации, Казахстане и Украине число случаев выросло за последнюю неделю. В Турции ситуация стабилизируется", - констатировал директор.

По его словам, "регион остается в значительной степени охвачен пандемией". Испания, Италия, Великобритания, Германия и Франция "все еще имеют самое большое число случаев заболевания". Однако "ситуация по региону не является однородной, и положение в странах - различное". В этой связи Клюге призвал "сохранять весь имеющийся арсенал мер для предотвращения передачи инфекции". Глава регионального бюро сообщил, что 44 страны "полностью или частично ввели ограничения на внутреннее перемещение населения" в связи с коронавирусом, 21 страна "начала смягчение некоторых из этих мер и еще 11 планируют приступить к этому в ближайшие дни". "Мы должны оставаться бдительными, решительными и терпеливыми, готовыми применить меры там, где они необходимы", - подчеркнул директор.

Клюге призвал все страны уделить внимание проведению иммунизации. Он напомнил, что с 2017 году регион столкнулся с ростом заболеваемости корью. В 2018 году более 5 тыс. детей "пропустили первую дозу вакцинации от кори". В 2019 году были инфицированы более 100 тыс. человек, принадлежащих к разным возрастным группам, что "стало результатом пробелов и иммунизации". "Сегодня корь продолжает распространяться в некоторых частях региона, она затронула более 6 тыс. человек за первые два месяца текущего года", - отметил директор, призвав страны "сделать все возможное, чтобы дети не становились жертвами болезней, которые можно предотвратить при помощи вакцин".