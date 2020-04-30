Британия празднует 100-летие ветерана, собравшего миллионы на борьбу с COVID-19

Британскому ветерану Второй мировой войны Тому Муру, сумевшему собрать на борьбу с коронавирусом почти 30 миллионов фунтов стерлингов, сегодня исполняется 100 лет, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

В честь праздника над его домом пролетят самолеты, участвовавшие в 1940 году в битве за Британию (в том числе истребитель Spitfire), а самом юбиляру будет присвоено звание почетного полковника и вручена медаль "Обороны", учрежденная в 1945 году в честь победы Союзных войск над странами гитлеровской оси. Сегодня же все почтовые отправления в Великобритании будут помечаться созданным в его честь памятным штемпелем.

Поздравления ветерану, ставшему героем во время эпидемии COVID-19, приходят со всех регионов страны. Он уже получил более 125 тысяч открыток.

"То, что мне исполняется 100 лет, чрезвычайное событие. Еще более примечательным его делает то, что я встречаю его с таким большим количеством поздравлений. Я в восторге от того, какой отклик вызвала моя прогулка", - написал Том Мур на своей страничке в Twitter.

Он также поблагодарил всех тех, кто сделал пожертвования на борьбу с COVID-19 и призвал британцев соблюдать действующий в стране карантин.

Ранее ветеран объявил сбор пожертвований на нужды Национальной службы здравоохранения (NHS). Чтобы привлечь внимание людей, он выложил в Интернете фото, на котором обходит на ходунках свой небольшой сад в округе Марстон-Мортей в английском графстве Бедфордшир. Мужчина пообещал сделать 100 кругов, пока будут приходить средства, однако в итоге обошел сад 200 раз.

Эта акция вызвала невероятный отклик, собрав для NHS 30 миллионов фунтов стерлингов (37 миллионов).

На фоне внезапной популярности Том Мур сумел стать старейшим исполнителем в истории, сумевшим пробиться на первое место в британских музыкальных хит-парадах. Песня You"ll Never Walk Alone (Ты никогда не будешь одинок), записанная ранее Муром вместе с британским тенором Майклом Боллом, несколько дней возглавляла чарт iTunes в Великобритании.

По последним данным, в Великобритании выявлено 165 тысяч случаев заражения коронавирусом. Скончались 26097 заболевших.