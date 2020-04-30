В Турции произошло сильное землетрясение

Землетрясение силой 4,2 балла произошло в турецкой провинции Элазыг.

Как сообщает АПА со ссылкой на Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), землетрясение произошло в 11:45 по местному времени на глубине 12,55 км, подземные толчки ощущались в Малатье и окрестных районах, передает Day.Az.

В Мугле землетрясение сила толчков составила 4,3 балла.

Отметим, что 24 января в Сивридже произошло землетрясение магнитудой 6,8, в Элазыге в результате землетрясения погибли 37, в Малатье 4 человека.