В Екатеринбурге предотвращен теракт, ликвидированы террористы

Опубликовано видео с места предотвращения сотрудниками ФСБ теракта и ликвидации террористов в Екатеринбурге.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, запись разместил Telegram-канал "Военный Осведомитель".

На кадрах видны машины спецслужб, стоящие на проезжей части. Автор видео отметил, что на месте антитеррористической операции присутствуют сотрудники ФСБ, кареты скорой помощи, пожарные машины и полицейские.

Ранее 30 апреля в Екатеринбурге и Арамильском городском округе Свердловской области ввели режим контртеррористической операции (КТО). "В ходе КТО нейтрализованы трое бандитов, причастных к террористической деятельности. В Екатеринбурге силами ФСБ России предотвращена подготовка терактов", - отмечалось в сообщении Национального антитеррористического комитета (НАК). Позже режим КТО сняли.