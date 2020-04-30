Коронавирус убивает индустрию кино

Когда Италия перейдёт к смягчению карантинных мер, жизнь не станет проще для индустрии развлечений.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, как и в ряде других стран, кинотеатры и театры здесь пока не получили информации о том, когда они смогут возобновить работу. Одни только кинозалы, по некоторым оценкам, потеряли с начала общенационального локдауна около 60 миллионов евро. Представители бизнеса опасаются ещё более серьёзных проблем в отрасли, которые проявятся сразу после открытия. Какие-то кинотеатры так и не смогут открыться, другие понесут серьёзные потери из-за необходимости адаптироваться к новым санитарным нормам.